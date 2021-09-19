عميد اعلام بغداد يحث على تحقيق ضمانات الجودة والاعتمادية

بارك عميد كلية الاعلام الدكتور عمار طاهر محمد ،اليوم الاحد، انطلاق العام الدراسي الجديد 2021-2022 للمراحل الاولية والعليا، مؤكدا ان كلية الاعلام صرح اكاديمي يعتمد معيار التفوق والرصانة العلمية في التعامل مع الاخرين.

وذكر في كلمته التي وجهها الى الهيئة التدريسية والادارية ولأبنائه الطلبة: "أهنئكم بالعام الدراسي الجديد، الذي نطمح ان يكون عام ازدهار ونجاح وعطاء وعزيمة لكليتنا الرائدة ولجامعتنا الام ولوزارة التعليم العالي ولعراقنا العظيم.

وحث الدكتور طاهر "التدريسيين والطلبة على السعي الجاد والدؤوب في طلب العلم والتعاطي المرن مع المرحلة الجديدة من مستقبلهم والمساهمة الفاعلة في تحقيق ضمانات الجودة والاعتمادية في ضوء آليات التعليم المدمج المعتمدة عالميا، بما يعزز وجود جامعة بغداد في التصنيفات العالمية والسمعة العلمية لبلدنا الحبيب".

كما شدد عميد اعلام بغداد على "ضرورة "تحمل المسؤولية في دعم المجتمع وفق السياسات والبرامج التي تدعو لها وزارة التعليم العالي وجامعة بغداد، والحرص على تحقيق ألاهداف والخدمات التي تسهم في صناعة المعرفة وتديم زخم الوعي الثقافي الذي يناسب هوية شعبنا العريق".