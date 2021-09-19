اندلاع حريق داخل معمل سمنت في ميسان

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان فرقها تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل كرفانات عدة مشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال، بمساحة 15 مترا مربعا متخذة كمختبرات فحص جودت الاسمنت تابعة إلى شركة معمل اسمنت أرض ميسان والتي تبعد 20 كيلو مترا عن مركز محافظة ميسان".واضافت "حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران في الكرفانات المشتعلة ومنعت امتداد النيران إلى الخطوط الانتاجية والشواغر المجاورة لموقع الحادث وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".ولفتت المديرية ان "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل مختبرات فحص جودت الاسمنت".