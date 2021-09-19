الصحة العالمية تكشف عدد حالات الوفاة اثناء الانجاب في العراق

أعلن رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور احمد زويتن، اليوم الاحد، تسجيل ٣٤ وفاة ام لكل مائة الف ولادة و١٤ مولود لكل الف ولادة في العراق.

وقال زويتن احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى التي اقيمت في مقر وزارة الصحة ان "الصحة العالمية تسعى لتقليل نسب الوفيات بين الامهات والاطفال والعاملين الصحيين ووفق احصاءات حديثة تخص العراق فتم تسجيل ٣٤ وفاة ام لكل مائة الف ولادة و١٤ مولود لكل الف ولادة وبالرغم من ان هذه المعدلات تعد منخفضة قياسا بسابقاتها الا اننا نظافر الجهود لتحقيق معدلات مقبولة من خلال تحسين وتطوير الصحة والعاملين فيها من اطباء التوليد واطباء حديثي الولادة والقابلات والممرضات وفق معايير لتحسين سلامة الامهات والوليد".

من جهتها، اشادت مديرة صندوق الامم المتحدة للسكان السيدة ريتا كولومبيا بجهود وزارة الصحة العراقية وتوجهات الوزير"، مؤكدة ابداء صندوق الامم المتحدة الدعم الكامل لوزارة الصحة فيما يخص الام والطفل".