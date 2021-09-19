الكعبي يعلن المباشرة بالمشروع الخدمي الكبير في مناطق جنوب الرصافة

وقال مكتب الكعبي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "اجرى زيارة االيوم الأحد ١٩ أيلول ٢٠٢١ الى محافظة بغداد، بحضور عدد من شيوخ ووجهاء منطقة حي المنتظر في مدينة الصدر ، والتقى خلالها محافظ بغداد محمد جابر العطا والكادر المتقدم في المحافظة ، للاعلان عن بدء هذا المشروع ، الذي طال انتظاره بعد مجموعة من المخاطبات والاجتماعات ومساهمته في تضمين التخصيصات اللازمة من قبل مجلس النواب والتصويت لها ضمن بند صريح في مشروع قانون الموازنة".ودعا الكعبي، اهالي المنطقة ومناطق جنوب الرصافة "للتعاون مع كوادر الشركة المنفذة والكوادر الهندسية في المحافظة لاستكمال انجاز المشروع بالشكل اللائق والمتفق عليه ، مشيرا الى ان انجاز المشاريع المتلكئة من شأنها استعادة جسور الثقة بين المسؤول والمواطن الى حد كبير ، مثمنا الجهود المبذولة من قبل محافظ بغداد والكوادر الهندسية والفنية والادارية في المحافظة ، مؤكدا ان العمل سيستمر حتى انجاز جميع المشاريع المتلكئة في بغداد من خلال المتابعة وتفعيل الكتب والمخاطبات الرسمية الصادرة منه بشكل شخصي ".