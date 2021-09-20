القبض على متهمين اثنين بتمزيق الدعايات الانتخابية في بغداد

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "خطة أمنية خاصة وضعتها قيادة عمليات بغداد لتامين العملية الانتخابية، ومن اجل ضمان اجراء ممارسة انتخابية في جو هادئ ومستقر، وجه الفريق الركن قائد عمليات بغداد بملاحقة العناصر التي تسيء إلى العملية الانتخابية، من خلال تمزيق الدعايات الانتخابية لمرشحي مجلس النواب".واضاف ان "قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية وبالتنسيق مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين أثناء تمزيقهما لعدد من الإعلانات الدعائية لبعض المرشحين، في جانب الكرخ".واشار البيان الى، انه "تم احالتهما إلى الجهات المختصة لينالا جزائهما وفق القانون".