اعتقال 11 متهما بنزاع عشائري ومصادرة اسلحتهم في منطقة الكمالية

وذكر اعلام عمليات بغداد في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وبهدف بسط الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة، والعمل على الحد من النزاعات العشائرية (الدكة العشائرية) وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبإشراف اللواء قائد المقر المتقدم/ الرصافة، ومتابعة ميدانية من اللواء قائد الفرقة الأولى شرطة اتحادية، تمكنت قوة من اللواء الثاني وبتنسيق مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية واستخبارات وأمن عمليات بغداد، من اعتقال (11) متهماً (بالدكة العشائرية) ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم، في منطقة الكمالية على اثر حصول نزاع عشائري بين عشيرتي (شمر وعكيل)".واضاف "تم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".