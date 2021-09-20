تظاهرات التوسعة مستمرة.. وطلبة يناشدون: لا نريد سوى حقنا (صور)

وقال مراسل السومرية، ان "العشرات من الطلبة المقبلين لإكمال الدراسات العليا، تظاهروا أمام مبنى وزارة التعليم العالي في بغداد للمطالبة بتوسعة المقاعد الدراسية".في السياق، أشار أحد المتظاهرين ويدعى عباس مرتضى، إلى أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يجب أن تضع بنظر الاعتبار أعداد الطلبة المتقدمين للدراسات العليا، وبالتالي عليها أن توسع مقاعد القبول".بينما قالت عذراء محمد، إن "المتظاهرين لم يطالبوا بشيء سوى حقهم الطبيعي"، مبينة أن "الرصانة العلمية تكتمل بالدراسة داخل العراق وليس خارجه".