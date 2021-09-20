اجتماع "رفيع" بشأن بناء المدارس في العراق

وقال الكاظمي خلال الاجتماع، وفق بيان نقله مكتبه الإعلامي وورد لـ السومرية نيوز، إن "توفير بيئة مناسبة للتعليم وسير العملية التربوية، يبدأ أولاً من توفير الأبنية المدرسية اللائقة بأعداد تراعي معيار الكثافة السكانية، وأولوية المناطق المحرومة".وبحث الاجتماع، بحسب البيان، "إقرار التصاميم الأمثل والأنسب للأبنية، وتسهيل عمل اللجنة من جهة توفير الأراضي، وتجاوز المعوّقات الإدارية والروتينية التي تقف أمام المشروع. كما تقرر مبدئياً سحب المدارس من المحافظات التي لم تهيّئ الأراضي اللازمة لبناء المدارس الخاصة بها، وجعل أولوية البناء للمحافظات التي أكملت فرز قطع الأراضي وانتهت من تهيئتها".ووجّه رئيس مجلس الوزراء، الوزارات والدوائر المعنية "باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة، التي من شأنها أن تسهّل عملية تنفيذ المشروع ومتابعته، والإشراف على سير الإنجاز في مختلف المحافظات".