تأييد عشائري للنائب زياد الجنابي (صور)

وقال مكتب الجنابي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "وفداً كبيراً من ممثلي وشيوخ ووجهاء قبيلة الجبور العربية الأصيلة من سكان قضاء المدائن ومختلف مناطق العراق، زار مضيف النائب زياد الجنابي، مؤكدين تأييدهم المطلق له كونه يمثل مشروعا وطنيا عابراً للطائفية والتخندق العشائري والمناطقي، وللخلاص من كل الأفكار الطارئة التي حلت بمجتمعنا المتجانس بعد الأحتلال الأميركي للبلاد عام ٢٠٠٣ والتي حاولت هدم فسيفساء الأخوة والتلاحم المجتمعي في العراق عموما وفي قضاء المدائن على وجه الخصوص".من جانبه، أوضح النائب الجنابي إنه "سيكون عند حسن ظن الجميع من كافة القبائل والعشائر والفعاليات المجتمعية الأخرى التي سبقت قبيلة الجبور بأعلان تأييدهم للجنابي في مشروعه هذا".وبحسب البيان، فقد سبق تأييد قبيلة الجبور، "قبيلة بني حسن وقبيلة خزرج وعشائر قبيلة دليم وقبيلة بني تميم وقبيلة السادة المعامرة وغيرهم الكثير من العشائر العربية المتواجدة في قضاء المدائن والنواحي المرافقة لها، حيث أعلنوا تأييدهم ومساندتهم لممثل القضاء حاليا في قبة البرلمان العراقي النائب زياد الجنابي وإتفاقهم جميعا على إختياره ممثلا في الدورة البرلمانية المقبلة لما لمسوه من شخصية ملبية لطموح المجتمع على مختلف أصنافه ومشاربه"، وفق البيان.