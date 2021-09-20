العدل تكشف حقيقة عدم السماح لذوي النزلاء بزيارة ‏ذويهم بسجن التاجي

نفت وزارة العدل، الاثنين، عدم السماح لذوي النزلاء بزيارة ابنائهم في "سجن التاجي" شمالي بغداد.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن "ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) بشأن عرض فيديو لذوي الموقوفين بعدم السماح لهم بزيارة ابنائهم في سجن التاجي المركزي عارية عن الصحة".
وأشارت الى ان "ادارة السجن تقوم بواجبها على اتم وجه من خلال السماح لذوي النزلاء بمقابلة ابنائهم وتسهيل كافة اجراءات المقابلة مع مراعاة حقوق الانسان بذلك، كذلك اكدت ادارة السجن انها تقوم بابلاغ ذوي النزلاء بالحضور في اوقات الدوام الرسمي من اجل مقابلة ذويهم وان هناك مواعيد ثابتة بذلك".
وأضافت الوزارة أن "وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد قد وجه في وقت سابق بالسماح لذوي النزلاء بتأمين الزيارات لهم في كافة السجون العراقية التابعة لوزارة العدل، وفقا للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي كفلها الدستور العراقي".