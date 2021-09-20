العدل تكشف حقيقة عدم السماح لذوي النزلاء بزيارة ‏ذويهم بسجن التاجي

نفت وزارة العدل، الاثنين، عدم السماح لذوي النزلاء بزيارة ‏ابنائهم في "سجن التاجي" شمالي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "ما تناقلته بعض وسائل التواصل ‏الاجتماعي (الفيس بوك) بشأن عرض فيديو لذوي الموقوفين بعدم ‏السماح لهم بزيارة ابنائهم في سجن التاجي المركزي عارية عن الصحة"‏.