الداخلية تصدر توجيها جديدا يخص البطاقة الوطنية

وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بهدف تبسيط الاجراءات والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وجه وزير الداخلية مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بإصدار تنويه لجميع المواطنين الذين اكملوا تسليم معاملاتهم للحصول على البطاقة الوطنية للمدة من ٢٠٢١/٦/١ ولغاية ٢٠٢١/٨/١ بمراجعة الدوائر التي روجوا فيها معاملاتهم لغرض استلام بطاقاتهم الوطنية اعتباراً من يوم غد الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٩/٢٢ ".واضاف "على أن تقوم هذه المديرية بإنجاز بقية المعاملات المروجة لإصدار البطاقة الوطنية بعد هذا التاريخ لاحقاً خلال مدة وجيزة لغرض استلامها".