مكتب العيداني يصدر توضيحا حول دخول الجماهير الى ملعب البصرة الدولي

وقال اعلام شرطة البصرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد الاتصال بمكتب محافظ البصرة بخصوص موضوع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات بدخول الجماهير الرياضية الى ملعب البصرة الدولي لمتابعة مباراة نادي الميناء و نادي اربيل ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم".واضاف ان "مكتب المحافظ ذكر ان الدخول سيكون فقط لرابطة مشجعي الناديين ممن يحملون بطاقة التلقيح حصرا".ودعا اعلام شرطة البصرة " المواطنين الكرام و وسائل الاعلام المختلفة و صفحات التواصل الاجتماعي اخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر في النشر".