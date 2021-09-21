بابل.. اتخاذ اجراءات بحق ضابط تحقيق مع شخص أدين بجريمة لم يرتكبها

أعلنت محكمة تحقيق الحلة في بابل، الثلاثاء، عن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق ضابط التحقيق مع شخص أدين بجريمة لم يرتكبها.

وقالت المحكمة في بيان، إنها اتخذت "الاجراءات القانونية بحق ضابط التحقيق الذي اجرى التحقيق مع المتهم المفرج عنه علي كاظم عبد حميدان، المتهم بقتل زوجته التي ثبت بأنها على قيد الحياة".

وأضافت أن "الاجراءات القانونيه اتخذت بناءً على طلب الادعاء العام والتحقيق جارٍي بخصوص جريمة تضليل القضاء وممارسة وسائل غير مشروعة قانونا في التحقيق".

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق بشأن قضية شخص أدين بجريمة لم يرتكبها في محافظة بابل.

وكان شخص يسكن محافظة بابل اتهم بقتل زوجته ورميها في النهر، قبل أن تظهر على قيد الحياة بعد فترة.