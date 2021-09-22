إحباط محاولة تهريب عجلتين مخالفتين للضوابط في منفذ الشلامجة الحدودي

وذكرت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تمكنت بجهودها الرقابية الخاصة في منفذ الشلامجة الحدودي من ضبط عجلتين خارج الحرم الجمركي معدة للتهريب".واضافت انه "ومن خلال الكشف تبين وجود مادة (حليب مجفف)، وعند تدقيق المعاملة الكمركيه مع البضاعة تبين عدم توفر شهادة المطابقة وهذا يعد مخالفة كمركية".ولفتت الى "تنظيم محضر ضبط أصولي واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".