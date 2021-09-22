امراة عراقية تهز مواقع التواصل لتعرضها هي وبناتها للتعنيف من زوجها (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لامراة عراقية تتحدث عن تعرضها للتعنيف هي وبناتها من زوجها في محافظة الكوت.

وتطالب المرأة الجهات المتخصة بانقاذها من وحشية زوجها هي وبناتها واولادها. الفيديو ادناه: ترا قلبي أشلاء يربييي شاركو بس شاركو عسى ولا علا نقدر نسوي شي #أنقاذ_المرأة_العراقية_من_زوجها #التسامح_يجمعنا pic.twitter.com/B40Y0pa151 — Noor2755 (@Noor27551) September 21, 2021 #أنقاذ_المرأة_العراقية_من_زوجها ترند التويتر في العراق. وتصدر وسم ممكن ثواني من وقتكم تكفون شاركو في هاشتاق #أنقاذ_المرأة_العراقية_من_زوجها جعل يدكم ما تمسها النار💔💔💔 pic.twitter.com/mBTkmCukc1 — Noor2755 (@Noor27551) September 21, 2021