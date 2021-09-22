امراة عراقية تهز مواقع التواصل لتعرضها هي وبناتها للتعنيف من زوجها (فيديو)

ترا قلبي أشلاء يربييي شاركو بس شاركو عسى ولا علا نقدر نسوي شي #أنقاذ_المرأة_العراقية_من_زوجها #التسامح_يجمعنا pic.twitter.com/B40Y0pa151
— Noor2755 (@Noor27551) September 21, 2021
ترا قلبي أشلاء يربييي شاركو بس شاركو عسى ولا علا نقدر نسوي شي #أنقاذ_المرأة_العراقية_من_زوجها #التسامح_يجمعنا pic.twitter.com/B40Y0pa151
ممكن ثواني من وقتكم تكفون شاركو في هاشتاق #أنقاذ_المرأة_العراقية_من_زوجها جعل يدكم ما تمسها النار💔💔💔 pic.twitter.com/mBTkmCukc1
— Noor2755 (@Noor27551) September 21, 2021
ممكن ثواني من وقتكم تكفون شاركو في هاشتاق #أنقاذ_المرأة_العراقية_من_زوجها جعل يدكم ما تمسها النار💔💔💔 pic.twitter.com/mBTkmCukc1