استئناف الرصافة: اكثر من 1500 حالة عنف اسري خلال الاشهر الثلاث الماضية

كشف تقرير فصلي لرئاسة محكمة استئناف الرصافة عن تسجيل اكثر من (1500) حالة عنف اسري.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "التقرير الفصلي والذي يصدر كل ثلاثة اشهر لـ (حزيران وتموز واب ) سجلت فيه المحاكم التابعة لرئاسة استئناف بغداد الرصافة عن (1543) قضية عنف اسري بواقع (5) حالات ضد الاطفال و(1449) ضد النساء و(89) ضد كبار السن".

وأضاف البيان، أن "شهر حزيران شهد تسجيل (489) حالة عنف ضد النساء و(25) ضد كبار السن، فيما لم تسجل أية حالة عنف ضد الاطفال، لافتا إلى أن شهر تموز شهد تسجيل (3) حالات ضد الاطفال و(496) حالة ضد النساء و (29) حالة ضد النساء".

وتابع أن "شهر اب سجل حالتين فقط ضد الاطفال و (464) حالة ضد النساء و(35) حالة ضد كبار السن".