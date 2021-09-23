الغزي ودرجال يناقشان مشروع "البطل الأولمبي"

وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي استقبل اليوم في مكتبه الرسمي، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وممثلين عن اتحاد ألعاب القوى العراقي"، مبينة انه "جرى خلال اللقاء، مناقشة آليات تطوير الواقع الشبابي والرياضي في العراق بعامة، وألعاب القوى بخاصة، والارتقاء بمستوى المؤسسات الرياضية، انطلاقاً من اهتمام الحكومة العراقية بهذا الملف الحيوي، والدعم الذي تقدمه إلى المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولات الدولية".واضافت ان "الحاضرين ناقشوا جهد وزارة الشباب والرياضة في تبني مشروع (البطل الأولمبي) الذي يُعِدُّ الأبطال من النواحي البدنية والفنية؛ لتهيئة جيل رياضي مستقبلي يرفع اسم العراق في المحافل الدولية"، موضحة انه "تم مناقشة توفير جميع المستلزمات التي تسهم في تطوير ألعاب القوى، المتمثلة باستقدام مدربين أجانب، وتهيئة الساحات والملاعب الخاصة بالتدريب".