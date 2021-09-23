وزارة العمل تطلق راتب المعين المتفرغ

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير العمل عادل الركابي، تدعو الوزارة المستفيدين من راتب المعين المتفرغ للتوجه الى منافذ الصرف الالكترونية لاستلام مستحقاتهم".ودعت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جميع المستفيدين من راتب المعين المتفرغ للتوجه الى منافذ الصرف في بغداد والمحافظات لاستلام مستحقاتهم المالية.وقال رئيس الهيئة احمد هادي بنيه ان "الهيئة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق راتب المعين المتفرغ وبانتظار إشعار الصرف من المصارف ( الرافدين، والرشيد، واشور)"، مؤكدا "التزام الهيئة بالتوقيتات التي حددتها سابقا لاطلاق راتب المعين المتفرغ في موعد اقصاه الـ ٢٥ من كل شهر".وبين رئيس الهيئة ان "الدفعة شملت اطلاق رواتب المستمرين سابقا بالاضافة الى من اكمل اجراءات الشمول واصدار الماستركارد لعام ٢٠٢١".