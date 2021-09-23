الامانة العامة لمجلس الوزراء تعلن عن اسماء المشمولين بالتعيين في ذي قار

وقالت الأمانة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "دائرة شؤون المفصولين السياسيين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أصدرت الوجبة الأولى من المشمولين بأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم "24 لسنة 2005" المعدل، مع أضابير الفصل السياسي الخاصة بهم؛ لغرض استكمال إجراءات تعيينهم، وبحسب الحاجة التي وردت ضمن كتاب محافظة ذي قار".واضافت ان "الدائرة ستصدر تباعاً، بقية القوائم المشمولة بأحكام القانون، ولمختلف المحافظات".