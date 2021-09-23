الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد والمحافظات

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، توزيع رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد والمحافظات.

وقال المصرف في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انه "تمت المباشرة توزيع رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد والمحافظات".