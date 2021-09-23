المحافظات التي اعلنت تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة زيارة الاربعين

وكانت محافظة النجف الاشرف اولى المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ولمدة 5 ايام في عموم المحافظة، حيث تقرر تعطيل الدوام الرسمي للدوائر كافة عدا الخدمية منها ابتداءً من يوم الاحد 26/9 ولغاية 30/9".فيما اعلنت الديوانية تعطيل الدوام الرسمي لكافة دوائر الدولة في المحافظة إعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/9/26 ولغاية الثلاثاء الموافق 2021/9/28 .وأعلنت محافظة ذي قار، كذلك تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لمدة 3 أيام؛ لتكون عطلة زيارة الاربعين ايام ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من شهر أيلول الجاري.وقررت محافظة المثنى، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، كما وقررت محافظة ميسان ايضا ، تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء.واعلنت محافظة كربلاء، إن "العطلة في المحافظة تبدأ الخميس وتنتهي الثلاثاء المقبل".كما اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد يوم الثلاثاء المقبل.