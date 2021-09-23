محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي خمسة أيام

قررت محافظة بابل، الخميس، تعطيل الدوام الرسمي خمسة أيام بدءاً من الأحد المقبل.

وقالت المحافظة في بيان، إنه "من أجل فسح المجال للموظفين بخدمة زوار الامام الحسين (ع)، وانقطاع اغلب الطرق في المحافظة بسبب زخم الزائرين، قررنا ووفق الصلاحيات الممنوحة لنا تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اعتبارا من يوم الأحد المصادف ٢٠٢١/٩/٢٦ ولغاية يوم الخميس المصادف ٢٠٢١/٩/٣٠".

وأضافت "يستثنى من ذلك الدوائر الخدمية والأمنية المشاركة في خدمة الزائرين، المصارف والأقسام المالية في دوائر المحافظة لحين استكمال توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين".