عراقي يعنف ابنه بطريقة "بشعة" والشرطة المجتمعية تدخل على الخط

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بتعرض طفل عراقي للتعنيف بطريقة "بشعة" من قبل والده، فيما أصدرت الشرطة المجتمعية بياناً بالحادث.

وبحسب مواقع التواصل فأن "طفلاً عراقياً يتعرض للضرب والتعنيف من قبل والده لدرجة أن رأسه ينزف".

وأضافت أن "الاب ربط ابنه بسلاسل حول رقبته وكأنه رابط حيوان ولم يتنفع معه توسلاته".

بدورها قالت الشرطة المجتمعية في بيان، "نشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأب يعنف ابنه بطريقة بشعة على من يتعرف عليه نرجو ان يبلغنا باسمه وعنوانه لنتخذ الاجراءات القانونية بحقه".

وأضاف البيان "الرجاء المشاركة ليصل الى ابناء منطقته وجيرانه واقاربه".





