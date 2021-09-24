الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في أسواق تجارية وسط بغداد (فيديو)

انقذت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عائلة مكونة من خمسة أفراد من شقة سكنية بعد احتراق أسواق كبيرة لبيع المواد الغذائية اسفل تلك الشقة السكنية داخل بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة الگيلاني وسط بغداد.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني اخلت الشقة من ساكنيها مع تسجيل اصابة رجل مسن بحالة اختناق ليتم تامين نقله إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج بالتزامن مع عمليات الاخماد والسيطرة على الحريق داخل الاسواق التجارية لتنهي فرق الدفاع المدني الحادث دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

واضاف، البيان انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل تلك الاسواق التجارية".