الجمعيات الفلاحية: ارتفاع اسعار الاعلاف وغياب الدعم الحكومي يهدد الثروة الحيوانية

اكد رئيس الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق حيدر العصاد أن ارتفاع اسعار الاعلاف يهدد الثروة الحيوانية ويتسبب برفع الاسعار وخاصة في غياب الدعم الحكومي.

واشاد العصاد في بيان ورد للسومرية نيوز، بقرار وزارة الزراعة بفتح استيراد الاعلاف الا انه لم ينفذ الى الان مما اثار حيرة مربي المواسي والدواجن والمهتمين بالشأن الزراعي"، مضيفا،ً "في العام الماضي كان يوجد دعم للمربين وتوزع الاعلاف (الشعير) بأسعار مدعومة بواقع (٢٠٠) الف للطن الواحد، اما هذه السنة لا يوجد دعم للمربين والدولة عزفت عن توزيع الاعلاف مما سهل للتجار التلاعب بالاسعار في الاسواق وحاليا سعر الطن الواحد يصل الى (٦٥٠) الف".