البريد العراقي يصدر طوابع بريدية لشخصيات عراقية في ذكرى رحيلهم

وقالت الشركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم اصدار طوابع تذكارية لبعض الشخصيات العراقية ومن بينهم المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم تخليداً لذكرى رحيله ويتكون الاصدار من طابع واحد تم طباعته بفئة ١٥٠٠ دينار وبكمية ١٠٠٠٠ طابع".واضافت انه "تم اصدار طابع آخر للكابتن علي هادي تخليداً لذكرى رحيله ويتكون الاصدار من طابع واحد تم طباعته بفئة ١٠٠٠ دينار وبكمية ١٠٠٠٠ طابع".واشارت الشركة الى ان "البريد العراقي قام بطباعة الطوابع من خلال مطبعة البريد التابعة للشركة العامة للبريد والتوفير".ويذكر ان البريد العراقي يقوم بإصدار طوابع خاصة للاحداث والمناسبات التي تجري في العراق من اجل تخليدها من خلال اصدار طوابع بريدية.