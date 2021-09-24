المالية ترد على ادعاءات بيع المناصب الحكومية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " وزارة المالية ترفض الاتهامات والادعاءات غير المسؤولة التي اطلقها احد مقدمي البرامج التلفزيونية وتفند ما تحدث به عن (بيع المناصب الحكومية)".واضافت ان "المكتب الاعلامي لوزير المالية يود ان يبين ان هذه الادعاءات لا اساس لها من الصحة ويجب عدم اطلاق الاتهامات جزافا واختلاق روايات وتصريحات كاذبة ومثيرة للسخرية من مصادر مجهولة غير معلنة هدفها التسقيط".واشارت الوارة الى انها "تحتفظ بحقها القانوني في الرد على مروجي ومثيري مثل تلك الإدعاءات الغير مبررة والتي تحمل في طياتها اغراض ونوايا سياسية كانت او انتخابية هدفها إثارة الرأي العام"، مهيبة "بوسائل الاعلام والوكالات الاخبارية كافة عدم التعاطي مع مثل هذه الاخبار المزيفة وعدم الانجراف وراء الشائعات واعتماد الاخبار والمعلومات من خلال موقع الوزارة الالكتروني وصفحاتها على موقعي التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر".