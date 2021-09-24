حريق في موكب حسيني بكربلاء.. الدفاع المدني تتدخل (صور)

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تمكنت فرق اطفاء اسناد بغداد الكرخ والرصافة وفرق اطفاء اسناد محافظة ذي قار من اخماد حادث حريق اندلع داخل بزل يحتوي على قصب وحشائش متيبسة لتطال موكب حسيني مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال في منطقة حي العباس عند العمود (47 ) تحديداً".وأشارت إلى أنه "طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني الحادث واخمدت النيران رغم كثافة الزائرين وانهت خطر الحريق بعد ان ابعدت واخلت الزائرين من موقع الحادث لتنهي الفرق اعمال الاخماد دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية".