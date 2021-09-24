توضيح من مطار بغداد الدولي

وجاء في بيان لإدارة المطار، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تود أن توضح للرأي العام أن إحدى شركات الطيران الإيرانية قامت بقطع تذاكر لعدد من المسافرين لنقلهم من مطار بغداد الدولي إلى مطار مشهد ولم تصل الطائرة في موعدها المحدد".وأشارت إلى "قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة من توفير مكانا مناسبا للانتظار إضافة لوجبات الطعام والتنسيق مع النواقل الوطنية الايرانية الاخرى لحين وصول الطائرة الأخرى التي ستنطلق عند الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم".