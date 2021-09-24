عدسة السومرية توثق خطوات المسير نحو كربلاء (صور)

وثقت عدسة السومرية، اليوم الجمعة، توافد الزائرين المتجهين صوب محافظة كربلاء المقدسة؛ لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

الصور ادناه بعدسة علي جاسم:

