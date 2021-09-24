أمانة بغداد تستنفر الجهد البلدي لخدمة زائري الأربعينية

ونقل بيان للامانة، ورد لـ السومرية نيوز، عن امين بغداد قوله اثناء متابعته الميدانية، إن "جميع كوادر امانة بغداد تستنفر جهودها اليوم في طرق مرور الزائرين لاسيما في طريق بغداد حلة وهو طريق رئيس لتوجههم صوب مدينة كربلاء المقدسة لاحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين (ع)".واضاف "نفتخر بوجود تعاون وثيق بين اصحاب المواكب وكوادر امانة بغداد وتعاون ووعي كبير للزائرين لاحياء هذه المناسبة بالشكل الحضاري المنشود".كما كرم امين بغداد، وفق البيان، "عدداً من اصحاب المواكب لعملهم النموذجي واسهامهم في نقل الرسالة الصحيحة لذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام والتي تسعى امانة بغداد لتحقيقها من خلال الالتزام بكل المثل والمباديء التي نادى بها الامام الحسين (ع)".وأشارت الأمانة في بيانها، إلى "قيامها بنشر لوحات فنية للفنان العراقي والعالمي الكبير الراحل كاظم حيدر تجسد واقعة الطف ضمن مسار الزائرين في شهر محرم وذكرى عاشوراء وكان هناك انطباع وردود ايجابية كبيرة لها".