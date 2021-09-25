سرق اموال المواطنين.. الإطاحة بـ"محتال" ادعى انه صاحب شركة سفر في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد قيام نصاب بالاحتيال على المواطنين بالادعاء انه صاحب شركة خاصة بالسفر والسياحة ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارىء بغداد السادس التابع الى قيادة شرطة بغداد حيث اقدم المتهم على اخذ مبالغ من المواطنين والاتفاق معهم على السفر صباح اليوم الى احد الوجهات حيث حزموا امتعتهم وحقائبهم وانتظروا لساعات مما دعاها الى تقديم شكوى ضد هذا المتهم حيث توجه ١٩ مواطن لتقديم الشكوى".وبحسب البيان "بناء على توجيهات قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة تم تشكيل فريق عمل متخصص برئاسة امر الفوج للقبض على المتهم وبالفعل تمكن فريق العمل من القاء القبض على المتهم بعد نصب كمين محكم حيث تم اقتياده الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".