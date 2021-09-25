هزة ارضية تضرب مدينة الموصل

اعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية شمال غرب مدينة الموصل قرب ناحية ربيعة.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الهزة الارضية سجلت عند الساعة 02:43:11 من فجر اليوم حسب التوقيت المحلي وبلغت قوتها (4،3)درجة حيث تبعد (84)كم شمال غرب مدينة الموصل قرب ناحية ربيعة".

واضاف، "هذا وتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".

وبحسب البيان، دعت الهيئة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.