مصرع واصابة 10 اشخاص بحادث سير مروع على طريق أربيل ودهوك (صور)

وقال المتحدث باسم المديرية الرائد فاضل حاجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، فإنه "في الليلة الماضية وتحديدا في الساعة 11:30 دقيقة وقع حادث تصادم بين عجلتين على جسر (گوپال) الذي يربط مدينة أربيل مع دهوك والذي هو قيد الإنشاء ولم يكتمل لغاية الآن".وأضاف، أن "التصادم وقع بين عجلة نوع (تويوتا كرولاياك)، مع عجلة نوع (فورد موستانكيك) على الجسر المذكور والذي بات جانب منه يستخدم للمرور بسبب أعمال إعادة التأهيل".وأشار المتحدث إلى أن "الحادث نجم عنه مصرع أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح بسبب خطأ ارتكبه سائق عجلة (التويوتا) عندما قاد بسرعة فائقة افقدته السيطرة على عجلته لتصطدم بالعجلة الأخرى وتسقط من أعلى الجسر، مبينا أن جميع الضحايا هم من ركاب العجلتين".