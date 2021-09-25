بسبب المزاجيات وغياب القوانين الرادعة.. الأطفال ضحية للعنف الأسري

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
حلّ فريق علمي مكلف بالتحقيق في منشأ كورونا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بسبب المزاجيات وغياب القوانين الرادعة.. الأطفال ضحية للعنف الأسري

محليات

2021-09-25 | 04:12
بسبب المزاجيات وغياب القوانين الرادعة.. الأطفال ضحية للعنف الأسري
1,419 مشاهدة

تقرير: السومرية نيوز

لاقت حادثة الطفل المعنف من قبل والده، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ردود أفعال غاضبة واستهجان جماهيري من الوحشية التي تم التعامل بها مع الطفل في حادثة لم تكن الاولى ولن تكون الاخيرة في ظل عدم وجود الية واضحة قانونية وتوعوية لمعالجة هكذا حالات سلبية، ورغم سرعة التعامل الحكومي مع الحادثة بعد اصدار القائد العام للقوات المسلحة أمرا بالقبض على الأب وما تلاه من تنفيذ الامر فان هنالك عشرات وربما مئات الحالات المشابهة التي لم يسعفها القدر للظهور أمام مواقع التواصل الاجتماعي كي يتم انقاذ ضحاياها، حيث استغرب البعض من تركيز البرلمان على تشريع قانون لحماية الطيور المهاجرة ويركن على الرف لثلاث دورات برلمانية نتيجة الارادات السياسية قانون الحماية من العنف الأسري.

عضو لجنة المراة والاسرة والطفولة ريزان الشيخ دلير، اشارت الى تلكؤ مجلس النواب في تشريع القوانين التي تحمي المرأة والطفل نتيجة مزاجيات البعض كانت السبب الأساس في ازدياد حالة التعنيف للنساء والأطفال.

وقالت شيخ دلير، في حديث للسومرية نيوز ، إن "غياب التشريعات القانونية التي تحمي الاسرة العراقية والطفل والمراة كانت سبب مهم في ارتفاع حالات التعنيف تجاه الأطفال"، مبينة انه "للاسف الشديد فان هنالك مشروع قانون للعنف الأسري أرسل من رئيس الجمهورية وآخر أرسل من قبل الحكومة لكنهما وخلال سنتين لم يتم المضي باي منهما بسبب شخص واحد عرقل تحريك القانون وايصاله الى اللجان المعنية رغم اهمية القانون".

وأضافت شيخ دلير، ان "وجود عقليات داخل البرلمان منعت تشريع أي قانون يخدم العائلة العراقية ويدافع عن المراة والاطفال بذريعة ان تشريع هكذا قوانين ستجعل العراق مثل اوروبا رغم ان اوربا متقدمة في الدفاع عن حقوق الانسان والعوائل، لكن للاسف الشديد فان بعض تلك الاطراف السياسية ذات الغطاء الديني لا تهتم بشؤون المجتمع"، لافتة إلى ان "الطلاق والتفريق والتعنيف موجود داخل الاسرة العراقية بأعداد كبيرة وهكذا وضع بحاجة الى قوانين للحد منها اضافة الى معالجة ظاهرة المتاجرة بالأطفال والبشر لكننا لم نجد اذان صاغية".

وتابعت ان "الطفل المعنف الذي ظهر في مقطع فيديو وغيره من حالات كثيرة لم تكشف فهي جميعها مسؤولية الدولة العراقية، ونعتقد ان ضعف القانون وغياب التشريعات كانت سبب اساس في هذا الوضع"، مشددة على ان "الطفل هو إنسان وليس اثاث منزل كي يكون التعامل معه بشكل مزاجي ونرى ان وجود قانون يحمي الطفل والمراة سيكون الرادع لكل من يريد التعامل بعنف مع الإنسان اما دون الغطاء القانوني فكيف يمكن معالجة هذه المشاكل، بالتالي فان مجلس النواب يتحمل المسؤولية الأكبر نتيجة عدم تشريع قوانين لحماية الطفل والمرأة والحماية من العنف الأسري".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
13:28 | 2021-09-25 13:28
12:58 | 2021-09-25 12:58
12:44 | 2021-09-25 12:44
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
شرطة كربلاء تصدر بياناً بشان الزوار الذين سقطت عجلتهم بنهر المغلف (صور وفيديو)
22.17%
03:07 | 2021-09-25
شرطة كربلاء تصدر بياناً بشان الزوار الذين سقطت عجلتهم بنهر المغلف (صور وفيديو)
03:07 | 2021-09-25
داخلية كردستان تصدر توضيحا بشأن مؤتمر التطبيع مع إسرائيل في أربيل
20.34%
05:57 | 2021-09-25
داخلية كردستان تصدر توضيحا بشأن مؤتمر التطبيع مع إسرائيل في أربيل
05:57 | 2021-09-25
العراق.. اعتقال شبكة توزع منشورات ذات أفكار متطرفة للزائرين
15.82%
16:29 | 2021-09-24
العراق.. اعتقال شبكة توزع منشورات ذات أفكار متطرفة للزائرين
16:29 | 2021-09-24
مصرف الرافدين يطلق رواتب هذه الفئة
15.55%
02:33 | 2021-09-25
مصرف الرافدين يطلق رواتب هذه الفئة
02:33 | 2021-09-25
مكتب الكاظمي عن مؤتمر التطبيع: احياء النبرة الطائفية المقيتة
13.56%
04:56 | 2021-09-25
مكتب الكاظمي عن مؤتمر التطبيع: احياء النبرة الطائفية المقيتة
04:56 | 2021-09-25
الحكيم يغرد بشأن مؤتمر التطبيع مع إسرائيل في أربيل
12.55%
04:28 | 2021-09-25
الحكيم يغرد بشأن مؤتمر التطبيع مع إسرائيل في أربيل
04:28 | 2021-09-25
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X