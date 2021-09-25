لعدم توفر الأوراق الرسمية.. إعادة إصدار اربع شاحنات إلى الكويت

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيأة علاء الدين القيسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تستمرجهود المتابعة والتدقيق لهيأة المنافذ الحدودية لكافة البضائع والوافدين إلى البلاد حيث تم إعادة إصدار أربعة شاحنات محملة بمادة (مزيل الصدا) في منفذ سفوان الحدودي وذلك لعدم توفر الأوراق الرسمية لدخولها للبلد وحسب التعليمات والضوابط المعمول بها".واشار الى "تشكيل لجنة وتنظيم محضر مشترك من الجهات ذات العلاقة وإعادة الحمولة".