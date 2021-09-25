المنافذ الحدوية توضح بشأن الايرانيين العالقين بين المنافذ العراقية والايرانية

أعلنت هيأة المنافذ الحدوية، اليوم السبت، موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على دخول الزوار الايرانيين عبر منفذ زرباطية الحدودي وفق القانون.

الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استكمالا لتنفيذ توجيه رئيس الوزراء بخصوص الزائرين الايرانيين العالقين بين المنافذ العراقية والايرانية تفقد رئيس هيأه المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي منفذ الشلامجة الحدودي يرافقه نائب رئيس الهيأة".

واضاف البيامن انه "تم الانتقال الى الجانب الايراني والاجتماع مع قيادات المنفذ لمناقشة تواجد العديد من الزوار الايرانيين داخل المنفذ الايراني وبعد استحصال موافقة دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تم الاتفاق على الاهتمام بهم وتسهيل امرهم وفق القانون".