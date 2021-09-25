قبيلة شمر تنأى بنفسها عن مؤتمر التطبيع مع إسرائيل

شيخ مشايخ شمر، انور احمد عجيل الياور، في منشور عبر فيسبوك، "فوجئنا بزج اسم قبيلتنا ضمن مايسمى بمؤتمر الانضمام الى اتفاقية السلام الابراهيمي، واذ ننفي بشكل قاطع حضور اي شيخ من مشايخ شمر الى هذا المؤتمر نؤكد موقفنا الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني ورفضنا القاطع للتطبيع مع الكيان الغاصب".وأضاف الياور، إن "المواقف السياسية والانضمام الى الاتفاقيات هو من اختصاص الدولة ولايحق للعشائر مناقشة هذه الامور".