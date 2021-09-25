رئاسة البرلمان تطالب بتأمين مبالغ خاصة لتسليح الجيش

وقال مكتب الكعبي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "اجرى زيارة ميدانية لمقر وزارة الدفاع والتقى بوزير الدفاع جمعة عناد وعددا من القادة العسكريين، لبحث عدد من المواضيع ذات الصلة بالمنظومة العسكرية والامنية وسبل تفعيلها، فيما شدد على ضرورة تأمين الحماية الكاملة لزوار أربعينية الامام ابا عبد الله الحسين (عليه السلام) وعودتهم لمناطقهم آمنين، فضلاً عن تشديد الحماية لجميع مراكز الانتخابات المقبلة و الناخبين الكرام في كافة مناطق العراق".واكد الكعبي، وفق البيان، على "أهمية تأمين المبالغ اللازمة و المخصصة لوزارة الدفاع ضمن قانون الموازنة العامة، بما يضمن تسليح الجيش العراقي وكافة الأجهزة الأمنية بالمعدًات والأسلحة المتطورة لاسيما طائرات الدرون الحديثة والهليكوبترات المقاتلة ومن مناشئ عالمية رصينة لتعزيز قدرات المقاتلين الابطال واستعدادهم وتفوقهم في المناطق التي لا تزال تتعرض فيها القطعات الأمنية لهجمات إرهابية".