بينهم مثال الالوسي.. صدور مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر "الدعوة إلى التطبيع"

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الاحد، مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر "الدعوة إلى التطبيع".

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "محكمة تحقيق الكرخ الاولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الامن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو (وسام الحردان) على اثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع (اسرائيل) كما تم اصدار مذكرة قبض بحق المدعو (مثال الالوسي) والموظفة في وزارة الثقافة (سحر كريم الطائي) عن الجريمة نفسها".

واضاف البيان، انه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة اسمائهم الكاملة".