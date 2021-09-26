محكمة تحقيق الانبار تصدر مذكرة قبض بحق المشاركين في مؤتمر "التطبيع" (وثيقة)

اصدرت محكمة تحقيق الانبار، اليوم الاحد، مذكرة قبض بحق المشاركين في مؤتمر "التطبيع" الذي عقد في اربيل.





وتابعت، "راجين مفاتحة محكمة تحقيق اربيل لغرض تنفيذها كون المشكو منهميسكنون محافظة اربيل". وبحسب وثيقة صادرة من رئاسة محكمة استئناف الانبار الاتحادية، وردت لـ السومرية نيوز، "نرفق طيا مذكرة امر القبض الصادر بحق المتهمين (وسام عبد ابراهيم حردان العيثاوي وعلي وسام عبد ابراهيم حردان العيثاوي وريسان ذعار علاوي الحلبوسي وعبد الله عطالله احمد صالح الجغيفي وسحر كريم الطائي) وفق المادة 201 من قانون العقوبات".وتابعت، "راجين مفاتحة محكمة تحقيق اربيل لغرض تنفيذها كون المشكو منهميسكنون محافظة اربيل".