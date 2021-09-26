توجيه من مديرية الأحوال المدنية الى المواطنين بشأن البطاقة الموحدة

وجه مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي، اليوم الاحد، بمراجعة المواطنين ممن لديه تأشير ( وفاة - زواج - بيان ولادة - طلاق ) بدون حجز مسبق الى دوائر البطاقة الوطنية.

وقالت مديرية الأحوال المدنية في بيان ورد للسومرية، ان "الكعبي وجه بمراجعة المواطنين ممن لديه تأشير ( وفاة - زواج - بيان ولادة - طلاق) بدون حجز مسبق الى دوائر البطاقة الوطنية وذلك من اجل تخفيف الجهد عن كاهل المواطن وتبسيط الإجراءات لهم". واضاف البيان، " صفحة مديرية شؤون البطاقة الوطنية تستقبل أي استفسار منكم على رابط الصفحة ادناه:

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