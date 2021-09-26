الزراعة تعلن عن خطط جديدة لدعم السوق المحلية بـ"بيض المائدة"

وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسين في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "لم يكن هناك اي قرار بفتح الاستيراد الخارجي لان استيراد البيض او الدجاج المجمد ممنوع، وهدفه تشجيع المنتج المحلي".وأضاف أن "هناك قرارات بتوريد البيض والدجاج من اقليم كردستان، ومن المنتج المحلي لديهم الى باقي المحافظات وقد شرعت بالفعل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية باعطاء التصاريح الخاصة لمنتجي البيض للمسجلين رسمياَ في الاقليم لتوريد بيض المائدة، اما فيما يخص مقطعات الدواجن فيمكن لاصحاب المعامل الخاصة بالصناعات الغذائية والمسجلة رسميا في التنمية الصناعية ان تتقدم للحصول على موافقات لاستيراد المقطعات".وأوضح أن "هذه القرارات تزامنت خلال السنة ٢٠٢٠ مع تغيير صرف سعر الدولار الذي ادى الى ارتفاع الاسعار نسبياَ للمواد الغذائية عموماَ فقد انعكس ذلك على الاعلاف وكل المواد الداخلة في الانتاج للدواجن".وأكد عبد الحسين أن "هناك ارتفاع عالمي مسجل باسعار الاعلاف والمنتجات الغذائية اي ان الارتفاع بالاسعار ليس بسبب شح توفر المادة في السوق ولكن بسبب الارتفاع في كلف الانتاج وكذلك الارتفاع العالمي ويمكن مراجعة اسعار المواد عالمياَ في الدول التي لاتدعم مباشرة الإنتاج".وأشار إلى أن وزارته "حريصة على موازنة الطلب والعرض للمواد الغذائية الزراعية للحفاظ على مكتسبات الانتاج الوطني كبنى تحتية ومنع الاغراق السلعي وحماية المستهلك من ارتفاع الاسعار الى حدود اعلى من كلف الانتاج المحلي الحقيقي".وأوضح ان "هناك تنسيق عالي المستوى بين وزارة الزراعة والمجلس الوزاري للاقتصاد في هذا الشان، وان الانتاج المحلي تصاعد تدريجياَ ليشغل ايدي عاملة وكذلك ليكون احد مقومات الامن الغذائي المحلي بدون الاعتماد على الاستيراد، وقد اتضحت اهمية ذلك خلال جائحة كورونا عندما انقطعت الامدادات الدولية واغلقت الحدود واعتمدت كل دولة على انتاجها المحلي في توفير الغذاء".