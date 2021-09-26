السومرية تنشر نتائج الامتحانات العامة للمدرس المهنية واعداديات التمريض

اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض ( الدور الاول) للعام الدراسي 2020 - 2021 .

فيما يلي رابط النتائج:-



https://drive.google.com/drive/folders/1LLGPL88f4t_W37ydPb6quZHUUmbHItFR?usp=sharing