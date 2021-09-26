الموارد المائية تردم عدد من التجاوزات على الحصة المائية بالديوانية

وقال إلاعلام والاتصال الحكومي لمديرية الموارد المائية في الديوانية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه من وزير الموارد المائيه المهندس مهدي رشيد الحمداني وباشراف وبمتابعة من م احمد كاظم عبدالله معاون المدير العام الموارد المائيه في الوزاره ومشرف على محافظة الديوانيه نفذت الملاكات الهندسية والفنية لمديرية الموارد المائية في الديوانية/شعبة الثريمة، تقوم بمتابعة التجاوزات الحاصلة على مشروع الثريمة في قضاء عفك".واضافت انه "تم ردم ٢٢ منفذ متجاوز على الحصة المائية لغرض إيصال المياه إلى ذنائب المشروع وتوزيع المياه بشكل عادل لضمان عدم ضياع الثروة المائية واستخدامها بالشكل الأمثل خدمة للصالح العام".