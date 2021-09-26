بالفيديو.. مكافأة مالية بانتظار هذه الفئة من العراقيين

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاحد، ان الحكومة ستخصص مكافأة مالية تشجيعية للمواطنين الذين يستلمون بطاقاتهم الانتخابية خلال الفترة المقبلة.

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