عمليات بغداد تعيد فتح طريق رئيسي جنوبي العاصمة

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد؛ وضمن الخطة الموضوعة لحماية الزائرين، باشرت قطعات فرقة المشاة السابعة عشرة وباشراف اللواء الوكن قائد الفرقة بفتح الطرق من حولي المحمودية باتجاه مجسر اللطيفية والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء".وأضاف أن "هذه الخطوة جاءت لتسهيل انسيابية مهمة مرور العجلات للزوار العائدين من كربلاء المقدسة باتجاه العاصمة بغداد".وأعلن مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل، امس الأحد، ان موعد فتح شوارع بغداد بنسبة 100% سيكون صباح اليوم، مشيراً إلى أنه تم رفع سرادق العزاء الخاصة بالزيارة الأربعينية.