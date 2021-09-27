أسعار صرف الدولار في البورصة والاسواق المحلية

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، بشكل طفيف في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، بينما استقرت في محال الصيرفة والاسواق.

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147.200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت صباح امس الاحد 147.250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.



واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147.750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146.750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.