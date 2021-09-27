العمل تطلق رواتب شهرين مع المكافأة لهذه الفئة

وقالت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الدائرة وبإشراف مباشر من قبل الوزير عادل الركابي اكملت جميع الاجراءات المتعلقة برواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها، مشيرة الى ان "اطلاقها سيبدأ في الساعة الثانية عشرة من يوم الاثنين الموافق ٢٧-٩-٢٠٢١".وبينت أن "وزير العمل صادق على قرار مجلس إدارة الصندوق بالاستمرار بصرف مكافأة قدرها ١٠٠ الف دينار بواقع ٥٠ ألف دينار لكل شهر لحين اقرار القانون الجديد".يذكر انه تم صرف الراتب لهذا اليوم قبل الموعد المحدد الذي يفترض أن يكون في الأول من تشرين الأول كون صرف الرواتب التقاعدية تكون في بداية الأشهر الزوجية.