النقل تعلن بدء التفويج العكسي لزائري الأربعينية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، تم البدء باستنفار جميع الإمكانات من منسوبين ومركبات لتأمين عودة زائري كربلاء المقدسة مع انتهاء مراسيم زيارة الأربعينية"، مبينا أن "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص هيأت آلاف المركبات من أجل التفويج العكسي والتي تشهد زخماً كبيراً".وأضاف، أن "مفارز الشركة لازالت موزعة على محاور النقل الخاص في بابل والنجف الأشرف ومدينة كربلاء كلاً حسب مهمامه لإنجاح الزيارة ونقل آخر زائر في مركز مدينة كربلاء".